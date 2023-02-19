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Карательная операция "Зимнее волшебство" - одна самых бесчеловечных за всю историю Второй мировой
Человеческая жизнь бесценна. Жаль, что об этом не думают те, кто сегодня вместо того, чтобы помогать в восстановлении Турции и Сирии, направляет миллиарды долларов на войну. История ничему не учит. 80 лет назад, 16 февраля 1943 года, началась карательная операция "Зимнее волшебство" - самая жестокая за всю историю Второй мировой. Во время акции были убиты более 10 тысяч человек, свыше 7 тысяч отправлены в концлагеря, сожжены почти 430 населенных пунктов.
Таким образом нацисты выполняли задачу по созданию "нейтральной зоны" вдоль белорусско-латвийской границы. На деле этобыла 40-километровая полоса выжженной земли. Операцию "Зимнее волшебство" в белорусской историографии называют еще Освейской трагедией, потому что именно этот район был уничтожен полностью. Елена Бормотова о бесчеловечности нацистов.
Храм беды. Сакральный свидетель трагедии февраля 1943 года. Костел Святой Троицы в Росице. Сегодня санктуарий росицких мучеников. Сюда каратели сгоняли людей - стариков, женщин и детей. Входить и выходить из здания запрещалось. Было очень холодно. Мороз, метель, полураздетые люди. Чтобы хоть немного согреть детей, сжигали все деревянные предметы - скамейки, оклады икон, сами иконы. С людьми находились священники. Один из них - Антоний Лещинский - был расстрелян за просьбу освободить женщин и детей. Пять тысяч человек пять дней ожидали своей участи.
На пятые сутки двери храма открылись. В эту дверь уходили мамы, маленькие детки, которые уже маму за юбку могли держать; старики, старухи, которые еще бодро себя чувствовали, держались хорошо на ногах, которые могли бы стать рабами. В левую дверь стали выводить стариков, старух и маленьких деток. Юрий Кошира взял крест и стал во главу этой группы людей, которых пешком гнали по Росице.
Последним пристанищем стала совхозная конюшня и несколько жилых домов. Постройки подожгли. Люди горели заживо. В надежде спасти хоть кого-то из детей старики выбрасывали их через прогоревшие окна и двери.
Группа зачистки в лучшем случае (и я сейчас не кощунствую) маленькое тельце это простреливала из автомата, накалывала на штык и забрасывала назад в огонь. Но чаще всего каратели старались не утруждать себя. Это трепещущее тельце накалывалось на штык и забрасывалось в огонь.
Росица стала первой и самой массовой жертвой Освейской трагедии. Именно так в белорусской историографии называют карательную экспедицию "Зимнее волшебство". "Винтерцаубер" стала дополнением к акции "Заяц-беляк". Задача - ликвидация партизанских формирований Россонско-Освейской зоны.
Первоначально были созданы две боевые группы. Это группа Шрёдера и группа Кнехта, которые должны были осуществлять основные боевые действия против партизан. Особенностью этой операции было то, что основной ударной силой здесь были латышские национальные подразделения. Националистические.
Каратели выполняли приказ Еккельна - высшего руководителя СС и полиции "Остланд", обер-группен-фюрера СС. В документе говорилось, что бандиты (то есть партизаныи подозрительные - это мирное население) принципиально подлежат расстрелу. Женщинам, старикам и детям предстояло пройти так называемую фильтрацию. Если физические данные позволяли и человек мог принести пользу Третьему рейху, его отправляли в Германию.
Немцы не просто стихийно занимались экономическим грабежом, угоном населения. У них при разработке плана карательных антипартизанских операцийдаже готовились документы по угону населения. Все по пунктам было оформлено, как проводить эту работу.
Вторая группа людей, в которую входили в том числе дети от восьми лет и старше, пешком направлялась на станцию. Их грузили в товарные вагоны и отвозили на территорию Латвии. Их продавали, как скотину. Мужей отделяли от жен, детей отбирали у родителей. Многие стали узниками концлагеря Саласпилс.
Некоторые узники рассказывали о том, как проходила дезинфекция перед помещением в этот концлагерь. Людей помещали в разбавленную известь - белую, с ужасным запахом. Они там еле дышали. Бывшие узники рассказывали такие ужасные вещи, как они, маленькие дети - двухлетние, трехлетние, жили отдельно от родителей, в общих бараках, спали на деревянных настилах, ужасно питались.
Нацистское "волшебство" на себе ощутили не столько партизаны, сколько мирное население. Партизаны предупреждали людей о карательной акции. Некоторые уходили в леса. Если каратели в деревнях не заставали людей, они отравляли колодцы и сжигали дома. Большинство местных жителей все же оставалось дома. Считали, что ничего страшного не произойдет. Но их ждала мучительная смерть. Подросткам-комсомольцам вырезали на груди звезды, детей сажали на колья или головой ударяли об угол дома.
Исполнителями "Зимнего волшебства" стали латышские батальоны. Шансов на выживание не оставляли никому: уничтожали стариков, женщин и детей. Приказ о создании мертвой зоны исполняли рьяно. За два месяца было сожжено 426 населенных пунктов. В Освейском районе не осталось ни одной деревни - только выжженная земля. "Зимнее волшебство" стало настоящей кровавой реальностью.
В экспозиции Верхнедвинского музея пожелтевшие довоенные фотографии. На одной из них маленькая Тамара. Ее расстреляли. Алик Мацулевич еще не умел ходить, поэтому на фото мальчика поддерживают сильные руки кого-то из родителей. Ребенка утопили в реке Свольна.
Была около одной из деревень выбита большая прорубь, и в течение трех дней к ней подводили жителей окрестных деревень и в эту прорубь толкали. Люди туда падали, а так как это был февраль, то очень быстро наступало переохлаждение и люди там погибали.
Когда лед на реке сошел, в конце марта - начале апреля жители деревень, расположенныхниже по течению, вылавливали тела и хоронили на берегу реки. Делали это ночью, чтобы самим не стать жертвами латышских карателей. Вместе с жителями были сожжены 305 деревень. Более 200 так и не возродились. О населенных пунктах напоминают небольшие обелиски у обочиндорог, да редкие фруктовые деревья среди полей - то, что осталось от деревенских садов. Территория, которая 80 лет назад превратилась в мертвую зону.
Вспоминала женщина, что пришли сжигать их деревню те же парни, которые совсем недавно приходили к ним на танцы. Жуткие воспоминания, когда спасшиеся жители - женщины, дети - убегали в лес. Женщинам приходилось бросать своих совсем маленьких детей, потому что они могли заплакать, закричать и, соответственно, привлечь карателей, которые могли идти по их следу. Часто мамы оставались вместе с детьми погибать, чтобы спасти всех остальных.
Освея - центр трагедии. После войны она возродилась. Но из районного центра стала городским поселком, в сердце которого - Курган Бессмертия. Его насыпали землей извсех сожженных деревень Дриссенского и Освейского районов. За годы Великой Отечественной Верхнедвинский (бывший Дриссенский) и уничтоженный Освейский районы потеряли каждого второго.
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