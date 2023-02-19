Карательная операция "Зимнее волшебство" - одна самых бесчеловечных за всю историю Второй мировой

Человеческая жизнь бесценна. Жаль, что об этом не думают те, кто сегодня вместо того, чтобы помогать в восстановлении Турции и Сирии, направляет миллиарды долларов на войну. История ничему не учит. 80 лет назад, 16 февраля 1943 года, началась карательная операция "Зимнее волшебство" - самая жестокая за всю историю Второй мировой. Во время акции были убиты более 10 тысяч человек, свыше 7 тысяч отправлены в концлагеря, сожжены почти 430 населенных пунктов.

Таким образом нацисты выполняли задачу по созданию "нейтральной зоны" вдоль белорусско-латвийской границы. На деле этобыла 40-километровая полоса выжженной земли. Операцию "Зимнее волшебство" в белорусской историографии называют еще Освейской трагедией, потому что именно этот район был уничтожен полностью. Елена Бормотова о бесчеловечности нацистов.

Храм беды. Сакральный свидетель трагедии февраля 1943 года. Костел Святой Троицы в Росице. Сегодня санктуарий росицких мучеников. Сюда каратели сгоняли людей - стариков, женщин и детей. Входить и выходить из здания запрещалось. Было очень холодно. Мороз, метель, полураздетые люди. Чтобы хоть немного согреть детей, сжигали все деревянные предметы - скамейки, оклады икон, сами иконы. С людьми находились священники. Один из них - Антоний Лещинский - был расстрелян за просьбу освободить женщин и детей. Пять тысяч человек пять дней ожидали своей участи.





На пятые сутки двери храма открылись. В эту дверь уходили мамы, маленькие детки, которые уже маму за юбку могли держать; старики, старухи, которые еще бодро себя чувствовали, держались хорошо на ногах, которые могли бы стать рабами. В левую дверь стали выводить стариков, старух и маленьких деток. Юрий Кошира взял крест и стал во главу этой группы людей, которых пешком гнали по Росице. Елена Минченко,жительница д. Росицы

Последним пристанищем стала совхозная конюшня и несколько жилых домов. Постройки подожгли. Люди горели заживо. В надежде спасти хоть кого-то из детей старики выбрасывали их через прогоревшие окна и двери.

Группа зачистки в лучшем случае (и я сейчас не кощунствую) маленькое тельце это простреливала из автомата, накалывала на штык и забрасывала назад в огонь. Но чаще всего каратели старались не утруждать себя. Это трепещущее тельце накалывалось на штык и забрасывалось в огонь. Елена Минченко,жительница д. Росицы





Росица стала первой и самой массовой жертвой Освейской трагедии. Именно так в белорусской историографии называют карательную экспедицию "Зимнее волшебство". "Винтерцаубер" стала дополнением к акции "Заяц-беляк". Задача - ликвидация партизанских формирований Россонско-Освейской зоны.

Первоначально были созданы две боевые группы. Это группа Шрёдера и группа Кнехта, которые должны были осуществлять основные боевые действия против партизан. Особенностью этой операции было то, что основной ударной силой здесь были латышские национальные подразделения. Националистические. Святослав Кулинок,завотделом Национального архива Беларуси, кандидат исторических наук

Каратели выполняли приказ Еккельна - высшего руководителя СС и полиции "Остланд", обер-группен-фюрера СС. В документе говорилось, что бандиты (то есть партизаныи подозрительные - это мирное население) принципиально подлежат расстрелу. Женщинам, старикам и детям предстояло пройти так называемую фильтрацию. Если физические данные позволяли и человек мог принести пользу Третьему рейху, его отправляли в Германию.

Немцы не просто стихийно занимались экономическим грабежом, угоном населения. У них при разработке плана карательных антипартизанских операцийдаже готовились документы по угону населения. Все по пунктам было оформлено, как проводить эту работу. Вячеслав Селеменев, ведущий научный сотрудник Национального архива Беларуси, кандидат исторических наук

Вторая группа людей, в которую входили в том числе дети от восьми лет и старше, пешком направлялась на станцию. Их грузили в товарные вагоны и отвозили на территорию Латвии. Их продавали, как скотину. Мужей отделяли от жен, детей отбирали у родителей. Многие стали узниками концлагеря Саласпилс.





Некоторые узники рассказывали о том, как проходила дезинфекция перед помещением в этот концлагерь. Людей помещали в разбавленную известь - белую, с ужасным запахом. Они там еле дышали. Бывшие узники рассказывали такие ужасные вещи, как они, маленькие дети - двухлетние, трехлетние, жили отдельно от родителей, в общих бараках, спали на деревянных настилах, ужасно питались. Виталий Томашевич, прокурор Верхнедвинского района

Нацистское "волшебство" на себе ощутили не столько партизаны, сколько мирное население. Партизаны предупреждали людей о карательной акции. Некоторые уходили в леса. Если каратели в деревнях не заставали людей, они отравляли колодцы и сжигали дома. Большинство местных жителей все же оставалось дома. Считали, что ничего страшного не произойдет. Но их ждала мучительная смерть. Подросткам-комсомольцам вырезали на груди звезды, детей сажали на колья или головой ударяли об угол дома.

Исполнителями "Зимнего волшебства" стали латышские батальоны. Шансов на выживание не оставляли никому: уничтожали стариков, женщин и детей. Приказ о создании мертвой зоны исполняли рьяно. За два месяца было сожжено 426 населенных пунктов. В Освейском районе не осталось ни одной деревни - только выжженная земля. "Зимнее волшебство" стало настоящей кровавой реальностью.

В экспозиции Верхнедвинского музея пожелтевшие довоенные фотографии. На одной из них маленькая Тамара. Ее расстреляли. Алик Мацулевич еще не умел ходить, поэтому на фото мальчика поддерживают сильные руки кого-то из родителей. Ребенка утопили в реке Свольна.





Была около одной из деревень выбита большая прорубь, и в течение трех дней к ней подводили жителей окрестных деревень и в эту прорубь толкали. Люди туда падали, а так как это был февраль, то очень быстро наступало переохлаждение и люди там погибали. Александр Вашкель, младший научный сотрудник Верхнедвинского историко-краеведческого музея

Когда лед на реке сошел, в конце марта - начале апреля жители деревень, расположенныхниже по течению, вылавливали тела и хоронили на берегу реки. Делали это ночью, чтобы самим не стать жертвами латышских карателей. Вместе с жителями были сожжены 305 деревень. Более 200 так и не возродились. О населенных пунктах напоминают небольшие обелиски у обочиндорог, да редкие фруктовые деревья среди полей - то, что осталось от деревенских садов. Территория, которая 80 лет назад превратилась в мертвую зону.

Вспоминала женщина, что пришли сжигать их деревню те же парни, которые совсем недавно приходили к ним на танцы. Жуткие воспоминания, когда спасшиеся жители - женщины, дети - убегали в лес. Женщинам приходилось бросать своих совсем маленьких детей, потому что они могли заплакать, закричать и, соответственно, привлечь карателей, которые могли идти по их следу. Часто мамы оставались вместе с детьми погибать, чтобы спасти всех остальных. Наталья Андреева, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Верхнедвинского райисполкома

Освея - центр трагедии. После войны она возродилась. Но из районного центра стала городским поселком, в сердце которого - Курган Бессмертия. Его насыпали землей извсех сожженных деревень Дриссенского и Освейского районов. За годы Великой Отечественной Верхнедвинский (бывший Дриссенский) и уничтоженный Освейский районы потеряли каждого второго.