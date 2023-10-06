40 радиостанций Беларуси в одном бесплатном онлайн-радиоплеере, можно скачать и для авто

Региональные радиостанции "говорят" дальше своих городов - на всю страну. Это благодаря национальному радиоплееру. Своеобразный каталог FM-станций - на одном сайте в мобильном приложении. А с весны - в авто и даже в вашем смарт-телевизоре. Больше не нужно крутить ручки магнитолы, чтобы поймать волну. Все кнопки - в одном цифровом "окне". Комфорт не только слушателям, но и радиостанциям. Запустит радиоплеер прямо сейчас Лидия Заблоцкая.

Уже десятки тысяч скачали себе в смартфоны радиоплеер. Теперь 40 волн в их кармане, где бы ни находились. Мегаполис или же райцентр на краю страны. И, например, заезжая в Горки, вы можете спокойно словить волну того же радио "Брест", находясь от города за 600 километров, вне зоны FM-вещания. Такого раньше даже нельзя было представить.

Этот заряд бодрости в FM-формате долетает до Столина, Пинска, Барановичей и даже Слонима, а после начинает шуметь и прерываться. Поэтому слушателям предлагают перейти к цифре, сменить магнитолы на мобильное приложение.

Национальный радиоплеер можно скачать и для авто

С весны он поддерживает автомобильные мультимедиа Android Auto и Car Play. То есть, если ваша машина оснащена бортовым компьютером, достаточно установить приложение. И 40 станций на вашей панели автоматически.

У многих радиостанций есть несколько цифровых версий. И мы хотим предложить радиостанциям свои цифровые версии, где контент несколько отличается от FM-версии, также разместить у нас в плеере. Таким образом мы увеличим количество кнопок, увеличим разнообразие контента, жанров, музыки, информации. Мы надеемся, что это еще дополнительно привлечет интерес слушателя. Александр Гануш, директор компании-разработчика национального радиоплеера

Радиоплеер будет бесплатным для слушателя

Радиоплеер остается приложением бесплатным. И в будущем вводить платные подписки не планируют. Тем доступнее. Проект финансируется за счет самих радиостанций. Вкладываются они и в обновление общего мобильного приложения.

Региональным радиостанциям либо небольшим радиостанциям, которые не могут себе позволить мобильные приложения, вот, допустим, у "Радиус FM" есть собственное мобильное приложение, но оно очень затратное. И поэтому сделали для вас платформу, присутствуйте там. И, как говорится, слушатели вас найдут. Елена Трещинская, директор радиостанции "Радиус FM"

Национальный радиоплеер остается единственным легальным в стране. Остальное - пиратство. Авторские и смежные права защищены как для радиостанций, так и со стороны организаций по коллективной защите тех самых прав.

У радиоплеера есть будущее, участвовать другим, даже меньшим радиостанциям, не областным, а из районных центров, там будет в перспективе очень интересно. И конкурентная борьба только помогает нам всем развиваться. Василий Борисюк, главный редактор радио "Телерадиокомпании "Брест"

Radioplayer.by - есть сайт и мобильное приложение

Открывая тот же сайт или приложение, вы видите радиостанции в хаотическом порядке - определенный плюс для районных или областных волн. Все на равных. Возможность зацепить случайного слушателя своим контентом. А для пользователяэто тоже выход из зоны порой заезженной привычки и "теплые" возможности.

Человек, например, рос в Могилеве. Потом он переехал в Витебск или переехал в Гомель. И ему хочется услышать что-то свое, родное. Или он пишет и просит передать привет, что вот я сейчас живу в Гродно, а передайте привет моей маме. Она живет в Дрибине, я по ней скучаю. И он тоже будет включать, чтобы послушать. В наш век социальных сетей можно и самому написать. Однако когда это озвучивает на радиостанции, тут своя особая энергетика. Нина Михнова, главный редактор радио "Могилев"

Более полутора миллионов белорусов слушают радио каждую неделю

Теперь радиоплеер - это своеобразный радийный хаб. Он объединил всю отрасль и вернул больше слушателей к колонкам. "Серфить" по белорусским радиоволнам многим стало любопытно. Новинки песен, хит-парады, интерактив - фоном на работе или в качестве еще одного члена семьи дома.

Более полутора миллионов жителей нашей страны и еженедельно обращаются к радиоконтенту, в том числе и с учетом радиослушания посредством нашего национального радиоплеера. Измеряем постоянно охваты, следим за тем, как слушатель реагирует на те или иные изменения, которые происходят в целом в отрасли и в каждой радиостанции в частности. Наше присутствие в таком комплексе, в совокупности радиостанций на единой платформе позволяет вернуть внимание к радио и показать то многообразие радиоконтента, которое существует в нашей стране. Антон Васюкевич, генеральный продюсер Белорусского радио

40 радиостанций Беларуси в одном онлайн-радиоплеере