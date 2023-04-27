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40 вечнозеленых туй высадили в Борисове в честь погибших в годы Великой Отечественной войны

Заложить "Сад памяти" в знак памяти и благодарности! 40 вечнозеленых туй высадили сегодня в Борисове на воинском захоронении в честь погибших в годы Великой Отечественной. Это патриотическая инициатива Минского областного объединения профсоюзов и представительства Россотрудничества в Беларуси. Также к озеленению знакового места присоединились военнослужащие и местные школьники. Кстати, международная акция "Сад памяти" проходит накануне 78-й годовщины Великой Победы. И чтобы увековечить память каждого, кто погиб на войне, планируют высадить 27 миллионов деревьев.

Память погибших почтили минутой молчания, к воинскому захоронению возложили цветы. Отметим, эколого-патриотический проект "Сад памяти" центральный регион принимает в третий раз. Раньше хвойные аллеи высаживали в деревне Кирши Минского района и в Станькове - Дзержинского.

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