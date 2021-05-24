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410 компаний примут участие в выставке "Белагро-2021"

Новейшие образцы техники, инновационные технологии в аграрном секторе, IT-решения для сельского хозяйства и 410 участников из 16 стран. В Минске готовятся к открытию крупнейшей сельхозвыставки "Белагро-2021". Экспозиция масштабнее предыдущих! Она переезжает в Китайско-белорусский парк "Великий камень", общая площадь порядка 20 тысяч квадратных метров. Профессиональным сопровождением мероприятия станет деловая программа: это более двух десятков конференций и семинаров.

Алексей Богданов, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:Более 20 официальных делегаций уже подтвердили свое участие со стороны различных министерств из разных стран мира. Новинки, конечно, всегда присутствуют - это будут новинки техники, которые позволят более эффективно обрабатывать почву и собирать урожай, это новинки племенного животноводства, рыбоводства. Каждое перерабатывающее предприятие представит новинки из тех продуктов питания, которые традиционно славятся в Беларуси: это из молочной индустрии, мясной, хлебобулочных и кондитерских изделий.

Выставка откроет свои двери 1 июня и продлится до 5 июня. Все дни работы будет организована ярмарка-продажа продуктов питания из всех регионов республики.


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