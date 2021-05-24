410 компаний примут участие в выставке "Белагро-2021"

Алексей Богданов, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: Более 20 официальных делегаций уже подтвердили свое участие со стороны различных министерств из разных стран мира. Новинки, конечно, всегда присутствуют - это будут новинки техники, которые позволят более эффективно обрабатывать почву и собирать урожай, это новинки племенного животноводства, рыбоводства. Каждое перерабатывающее предприятие представит новинки из тех продуктов питания, которые традиционно славятся в Беларуси: это из молочной индустрии, мясной, хлебобулочных и кондитерских изделий.