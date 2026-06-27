412 выпускников Военной академии получили офицерское звание

Новое пополнение в строю. Первое офицерское звание лейтенанта получили 27 июня выпускники Военной академии. Торжественная церемония прошла на плацу.

В этом году ведущий военный вуз страны окончили 412 молодых специалиста. Из них 11 лейтенантов с золотой медалью, их лично награждал министр обороны.

В этот день плац Академии превратился в место, где рождается будущее армии. В едином строю стоят вчерашние курсанты, а сегодня молодые лейтенанты. Офицерские погоны - не просто элемент формы, это символ доверия государства, знак зрелости и готовности вести за собой людей.

Позади годы изнурительных тренировок, бессонных ночей. Сейчас у них триумф, а после вновь армейские будни на новых должностях. Профессия требует глубоких знаний в тактике, стратегии, технике, психологии и управлении людьми.

"Мы за эти годы существенно пересмотрели программы и подходы к обучению, более 70 % времени уделяется именно практическим занятиям. Офицер учится постоянно и созданный в нашей стране уровень образования подталкивает к тому, что каждый офицер должен постоянно совершенствовать свои знания и умения", - отметил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

На плацу тысячи гостей. Это не только родители и близкие выпускников, которые пришли увидеть торжественный выпуск. По традиции в этот день приходят и те, кто десятилетия назад также получал первые погоны. Исторически офицерские звания ассоциируется с высоким уровнем ответственности, внутренним кодексом чести и готовностью к самопожертвованию ради защиты родины и своего народа.