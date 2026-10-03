413 заявок из 17 стран: в Минске прошел финал фестиваля документального кино "Евразия. DOC"

В столичном кинотеатре "Беларусь" прошел финал Международного фестиваля документального кино СНГ "Евразия. DOC".

В 2026 году поступило 413 заявок из 17 стран мира. В списке финалистов 34 ленты из Беларуси, России, Казахстана, Ирана, Кыргызстана, Молдовы, Узбекистана. Фестиваль прошел сразу в двух молодежных столицах: Смоленске и Минске.

Павел Климашкин, режиссер монтажа, оператор документального фильма "Береговые чукчи. Северная сказка" (Россия):

"В фильме "Береговые чукчи. Северная сказка" я выступал в качестве оператора и режиссера монтажа. Снимали на Чукотке. Это фильм про береговых чукчей, которые считаются малочисленным народом России. Снимали их жизнь, этнос, традиции, чем они питаются".

Также в рамках фестиваля прошел молодежный конкурс документального кино "Евразия.DOC: 4 минуты". В шорт-лист было отобрано 14 работ из Беларуси, России, Китая и Болгарии. Из них 5 лент представили белорусские авторы.

Ярослав Бажко, финалист молодежного конкурса "Евразия. DOC: 4 минуты":

"Когда я был студентом, в студенческом совете была добрая традиция снимать фильмы, приуроченные ко Дню Победы. Фильм-лауреат в данном конкурсе - это один из фильмов серии фильмов "БНТУ помнит". Данный фильм был посвящен профессору нашего университета Сычко Василию Андреевичу. Он был узником концлагерей, и мы интерпретировали эту историю, чтобы было интересно".

Ленты получат и постфестивальную жизнь: фильмы-участники покажут в регионах. Зрители смогут попасть не только на кинопоказы, но и на обсуждение документальных лент с экспертами.