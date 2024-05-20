41 прокурорский работник из всех регионов Беларуси принес присягу на верность Родине

Помимо наличия специальных юридических знаний, хороших знаний (мы берем, как правило, выпускников вузов с баллом не ниже восьми), порядочность, честность и преданность своему государству - сегодня это как никогда важно. Поэтому даже если, условно говоря, человек, может быть, какие-то вопросы юридические не совсем до конца знает, практика это все потом отточит, он научится. Но если у него есть стержень, честность, преданность - это наш человек, из него хороший прокурор получится.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси