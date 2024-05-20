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41 прокурорский работник из всех регионов Беларуси принес присягу на верность Родине

41 прокурорский работник из всех регионов Беларуси сегодня принес присягу на верность стране. Символично, что мероприятие прошло на площади Государственного флага. Генеральный прокурор передал каждому присягнувшему коллеге Кодекс чести прокурорского работника Беларуси.

Поздравляя молодых сотрудников, Андрей Швед обратил внимание, что каждый уже прошел определенный отбор - по знаниям, отношению к работе и преданности нашему государству.

Помимо наличия специальных юридических знаний, хороших знаний (мы берем, как правило, выпускников вузов с баллом не ниже восьми), порядочность, честность и преданность своему государству - сегодня это как никогда важно. Поэтому даже если, условно говоря, человек, может быть, какие-то вопросы юридические не совсем до конца знает, практика это все потом отточит, он научится. Но если у него есть стержень, честность, преданность - это наш человек, из него хороший прокурор получится.
Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси

Кроме того Андрей Швед вручил государственные награды - медали "За безупречную службу". Их получили опытные прокурорские работники, которые показали отличные результаты в профессиональной деятельности.

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