42 мегапроекта до 2030 года: в Минске обсуждают будущее белорусских инноваций

Наука должна работать на экономику не в теории, а на практике. В Минском международном выставочном центре проходит республиканский научно-практический форум "Наука - производству: инновации для реального сектора экономики".

Свыше сотни ведущих ученых из семи институтов НАН Беларуси и 20 вузов, руководители 10 предприятий, шесть тематических секций и выставка отечественных разработок - все это на одной площадке.



Ежегодно в реальный сектор внедряют около 300 академических разработок, а до 2030 года запланировано 42 крупных инновационных проекта. И этот форум - наглядный пример того, как лабораторные идеи превращаются в заводские конвейеры.

Виктор Стемпицкий, проректор БГУИР:

"Результаты работы показали, что наша система подготовки специалистов, научных исследований и внедрения этих результатов в производство работает достаточно эффективно, как в области новых материалов, разработки технологий формирования интегральных микросхем и создания нового поколения полупроводниковых приборов, так и в формировании фундаментального задела по новым, перспективным технологиям".

В рамках форума работают тематические секции, посвященных самым востребованным отраслям экономики: микроэлектронике, промышленным инновациям, биотехнологиям и фармацевтике, агропромышленному комплексу.