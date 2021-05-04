435 лет назад Несвиж получил Магдебургское право

Исторический юбилей в Несвиже: 435 лет назад город получил Магдебургское право, а это означало новый прогрессивный этап в его развитии. Привилегия, которая сформировалась в Европе XIII столетия, дала местности и ее населению жить по законам самоуправления, более эффективно расти экономически.