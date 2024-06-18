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В Минске рабочий совратил 9-летнего мальчика
Рабочий столичной организации совратил девятилетнего мальчика. Об этом журналистам сообщили в Министерстве внутренних дел.
Как рассказали в МВД, на 43-летнего рабочего столичной организации вышли оперативники Советского РУВД.Было установлено, что в 2015 году фигурант познакомился с 9-летним соседом по подъезду. Под предлогом игры на компьютере он приглашал мальчика в свою квартиру, где спустя время совратил. На протяжении трех лет он совершал в отношении ребенка действия сексуального характера.
Следователи возбудили уголовное дело. Проверяется причастность задержанного к аналогичным преступлениям.
Фото:pixabay.com
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