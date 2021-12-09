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448 украинцев получили белорусское гражданство благодаря указу Президента Беларуси
Около 1 200 человек, прибывших из Украины в Республику Беларусь, получили за последние три месяца белорусский паспорт. 448 из них - благодаря указу Президента. Как отметили в МВД, активный прием заявок претендентов на гражданство проходил с середины августа.
Это не случайно, ведь именно тогда Александр Лукашенко во время Большого разговора поручил рассмотреть вопрос гражданства для украинцев. И уже сегодня они могут назвать Беларусь своим домом.
Кстати, многие теперь уже белорусы отмечают, что решились на такой шаг в первую очередь благодаря стабильности и спокойствию в нашей стране. Людям, оказавшимся в центре боевых действий в Донбассе, вне сомнения хочется мира и уверенного будущего.
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