44 абитуриента набрали 100 баллов на ЦТ по обществоведению

Стобалльники по обществоведению. Таких в этом году 44 человека. В прошлом их было 15. Результаты вчера стали доступны в личных кабинетах на сайте РИКЗ. Из зарегистрированных на этот предмет не явились около 7 % абитуриентов. Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 64 000 человек. Следующее ЦТ - по истории Беларуси - пройдет завтра.



