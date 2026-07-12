455-е место в рейтинге Numbeo: Минск признан одним из самых экономически доступных мегаполисов мира

Заглядывая в будущее, любой молодой специалист оценивает не только рабочее место, но и то, насколько комфортной, безопасной и экономически стабильной будет его повседневная жизнь. В этом плане столице Беларуси есть чем гордиться: баланс между доходами и расходами здесь оценивают как один из самых привлекательных на континенте.

Это показал и новый мировой рейтинг от крупного аналитического сервиса, где Минск отметили как надежного экономического партнера и город с очень доступной стоимостью жизни. Эксперты оценили более 500 мегаполисов по всему миру. Главным критерием стал индекс повседневных расходов - от чеков в магазинах до коммунальных услуг. По этому балансу благополучия и трат столица выглядит исключительно привлекательно.

Цюрих - самый дорогой город на планете. Каждый год в различных рейтингах по стоимости жизни он занимает первые строчки. Город знаменит своими всемирно известными банками, часами, бутиками, а также шоколадом и сыром. Цюрих - культурный и финансовый центр Швейцарии. Только дневной бюджет на одного человека может составлять около 200 долларов. Поэтому в рейтингах по стоимости жизни он сохраняет по-прежнему титул как "самый дорогой город мира". Об этом свидетельствует и новый опубликованный рейтинг сервиса Numbeo.

В "золотую десятку" вошли сразу 8 городов Швейцарии, на втором месте Джорджтаун на Каймановых островах, на 10-й строчке расположился американский Гонолулу на Гавайях.

В этой потребительской гонке Минск занял 455-е место. Эта позиция в рейтинге значит, что по сравнению с другими мегаполисами, жизнь в белорусской столице остается достаточно доступной. Для кошелька это хорошая новость.

В основе рейтинга - индекс стоимости жизни. При его расчете эксперты учитывали расходы на проживание, цены на продукты, аренду жилья, транспорт, досуг, одежду, медицинские услуги и образование.

При общем сравнении Минска со столицами соседей даже индекс стоимости жизни показывает, что белорусская столица среди них остается наиболее доступным городом для проживания. Если сравнивать отдельные элементы стоимости жизни, картина становится еще более интересной.

К примеру, индекс стоимости аренды показывает, что арендовать жилье в Минске остается наиболее доступной среди ближайших столиц.

Минск - самый выгодный город для наполнения холодильника. Недалеко в рейтинге и ближе к нам стоит Москва. Если посмотреть в сторону западных соседей, то в Вильнюсе и Варшаве продуктовый чек выше минского в 1,3 раза, а в Риге в 1,4 раза.

Понятие "дорогой город" - это далеко не всегда про курсы валют. Настоящий комфорт измеряется доступностью базовых благ как для местных жителей, так и для гостей страны.

Но доступный быт - это лишь фундамент белорусского гостеприимства. Помимо недорогого уюта, зарубежные гости высоко ценят и качество обучения. Диплом белорусского образца сегодня - это востребованный международный бренд. Яркий пример - история девушки из Китая Таи Исюэ. Она учится по совместной межгосударственной программе: 2 года обучения на родине, в Поднебесной, и еще 2 - в Синеокой. В Беларуси выбрала факультет эстетического образования БГПУ, где успела освоить тонкости музыкального искусства. За время учебы она открыла для себя самобытную белорусскую культуру.

Таи Исюэ, аспирантка Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка (Китай):

"Когда поеду в Китай, я смогу познакомить студентов с белорусской культурой и передам им опыт. Жизнь в Минске спокойная, потому что в Минске людей мало, но мне нравится тишина. Мне очень нравится белорусское молоко, в магазине есть много разных вкусов".

Двум девушкам посчастливилось стать первыми выпускницами совместной магистратуры Беларуси и Узбекистана. Свой путь они начали в Каршинском государственном университете, а в 2025 году приехали в Минск, чтобы продолжить обучение в ведущем лингвистическом вузе страны. Теперь девушки возвращаются домой в статусе молодых ученых и высококвалифицированных специалистов с белорусскими дипломами на руках. Каждая из них горит желанием применить полученные знания на практике и принести реальную пользу своей родине.

Маржона Исматуллаева, магистрант Белорусского государственного университета иностранных языков (Узбекистан):

"Безусловно, Беларусь выделяется своей миролюбивостью, а также вежливостью и культурой людей. Именно поэтому в рамках совместной образовательной программы я выбрала Беларусь. Я этому безмерно рада".

Гулиза Жабборова, магистрант Белорусского государственного университета иностранных языков (Узбекистан):

"Когда я планировала, где буду учиться, рассмотрела все страны, мне здесь понравилось то, что в этом месте культура развита на высоком уровне. Люди очень гостеприимные, приветливые, вместе с тем это очень спокойная страна. Я никогда не забуду этот год, который я провела здесь. Это был для меня колоссальный опыт".

Именно за этот идеальный баланс (доступные цены, безопасность, качественное образование и перспективы для работы) Беларусь сегодня выбирают тысячи иностранцев. Только с начала 2026 года страну посетили почти 100 тыс. иностранных граждан. Своими отзывами об увиденном в Синеокой они активно делятся в социальных сетях. Они приезжают, влюбляются в страну и рушат стереотипы в своих блогах, показывая Беларусь как пример стабильности и безопасности.