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45 белорусских военных медиков отправились с гуманитарной миссией в Сирию
Белорусские военные медики отправились с гуманитарной миссией в Сирию. Российский Ил-76 с аэродрома Мачулищи с медотрядом спецназначения Вооруженных сил вылетел в пострадавший от землетрясения арабский регион. На борту 45 специалистов, среди которых 14 девушек. Наши военные медики везут с собой оборудование для полевого госпиталя и лекарства.
В составе медицинского отряда специального назначения будут присутствовать специалисты хирургического профиля, терапевтического и анестезиологи-реаниматологи. В военно-полевом госпитале будут развернуты следующие отделения: приемное, операционное, госпитальное, диагностическое, отделение реанимации и отдельно пункт хозяйственного довольствия.
Работать в Сирии будут врачи-хирурги, терапевты и анестезиологи-реаниматологи. И сегодня проводить белорусских медиков на аэродром приехал посол Сирии в Беларуси Мохаммад аль-Умрани. Дипломат поблагодарил наших военных за помощь его народу.
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