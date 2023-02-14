45 белорусских военных медиков отправились с гуманитарной миссией в Сирию

Белорусские военные медики отправились с гуманитарной миссией в Сирию. Российский Ил-76 с аэродрома Мачулищи с медотрядом спецназначения Вооруженных сил вылетел в пострадавший от землетрясения арабский регион. На борту 45 специалистов, среди которых 14 девушек. Наши военные медики везут с собой оборудование для полевого госпиталя и лекарства.