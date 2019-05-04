45 лет назад в Ушачском районе был воздвигнут мемориальный комплекс "Прорыв"

Считанные дни остаются до праздника, который мы, наследники Великой Победы, ждем с особым трепетом. Приближается дата 9 Мая, которая навсегда вписана в нашу историю. И задача современного поколения - хорошо изучить ее уроки. Трагические, но наполненные героизмом тех, кто боролся за мирное небо над головой для всех нас. 75 лет назад в ночь на 5 мая народные мстители Полоцко-Лепельской партизанской зоны прорвали фашистское окружение и вывели из кольца смерти мирных жителей. 17 тысяч солдат против 60-тысячного войска карателей. Но победа вопреки здравому смыслу и ожиданиям врага была одержана. Об этих событиях написаны книги, а в память о героях в Ушачском районе был воздвигнут мемориальный комплекс "Прорыв". Он открыт 45 лет назад.

На праздновании юбилейных дат побывала наш корреспондент Ольга Масловская. Был май. До Великой Победы оставался год. Позади 25 дней непрерывных боев с врагом, взявшим партизан в плотное кольцо блокады. Каратели рассчитывали выжечь эту землю за пять дней. Костью в горле они называли Полоцко-Лепельскую партизанскую зону. На протяжении двух лет в тылу врага более тысячи деревень жили по советским законам, работали школы, электростанции, издавались газеты. Штаб, типография, в партизанской землянке была даже своя картинная галерея. И это уникальный факт в военной истории. Партизаны рисовали отличившихся в боях товарищей по оружию. При этом народные мстители громили немецкие гарнизоны, пускали под откос вражеские эшелоны. В 1944, отступая под натиском советских войск, фашисты решают расправиться с партизанской республикой. Уверенные в успехе, карательным операциям дают красивые и леденящие названия: "Праздник весны" и "Моросящий дождь". Погибнуть или прорваться - партизаны выбрали второе.







Сколько людей погибло во время прорыва, неизвестно до сих пор

Эта ночь - с 4 на 5 мая 1944 года - самая страшная в длинной жизни Сергея Хацкевича. Сколько людей погибло во время прорыва, неизвестно до сих пор. До сих пор на мемориальные плиты наносят новые имена. Каждый май Демьян Крупеня приходит сюда, чтобы почтить память погибших товарищей. Он попал в партизанский отряд в 14 лет. Говорит, в решающую ночь чудом обманул смерть. В память о великом подвиге в Ушачах создан мемориальный комплекс, который так и назвали "Прорыв". Он открыт 45 лет назад. Нина Василевская вспоминает: в праздничный день в море людей была видна только скульптура партизана.







Сегодня на "Прорыве" снова многолюдно