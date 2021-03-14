Сегодня исполняется 45 лет со дня архиерейской хиротонии Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Со значимой датой владыку поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что на протяжении многих веков Православная церковь служит нравственным и моральным ориентиром для миллионов верующих, выступает объединяющей силой, вдохновляет на созидательный труд. А в лице Патриарха Кирилла она обрела мудрого наставника и пастыря. Глава белорусского государства подчеркнул, что Минск признает и высоко ценит вклад, который владыка вносит в дело сохранения мира, укрепления духовной связи и братской дружбы народов обеих стран.