45-летняя жительница Минска обманом присвоила свыше 500 тысяч рублей

СК завершил расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Материалы переданы прокурору для направления в суд. Подозреваемая - 45-летняя жительница Минска. Сообщается, что с апреля 2017 по январь 2019 она одалживала у знакомых наличные якобы для возведения недвижимости. Говорила, что долгое время состояла в очереди нуждающихся и ей выпал шанс построить сразу две квартиры. К примеру, коллега дал ей в долг 50 тысяч долларов. Спустя время у этого же мужчины аферистка взяла еще 20 тысяч долларов. В январе 2019 года она пропала и 9 ее кредиторов обратились в милицию.



