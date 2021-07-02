45 томов с детскими эссе на тему Великой Победы презентовали в музее истории Великой Отечественной войны

"Дети Беларуси - ветеранам и будущим поколениям". Это общенациональный проект, который был задуман благотворительным фондом Алексея Талая и министерствами образования и культуры. Смысл проекта, посвященного Великой Отечественной войне и Великой Победе, - объединить белорусских школьников, молодежь во всеобщем чествовании памяти героических предков. А также приобщить подрастающее поколение к созданию масштабного книжного издания.