ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

45 томов с детскими эссе на тему Великой Победы презентовали в музее истории Великой Отечественной войны

"Дети Беларуси - ветеранам и будущим поколениям". Это общенациональный проект, который был задуман благотворительным фондом Алексея Талая и министерствами образования и культуры. Смысл проекта, посвященного Великой Отечественной войне и Великой Победе, - объединить белорусских школьников, молодежь во всеобщем чествовании памяти героических предков. А также приобщить подрастающее поколение к созданию масштабного книжного издания.

45 томов с детскими эссе! Издание, не имеющее аналогов, презентовали сегодня в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. Тут же представили макет эскиза памятника, которому дали название "Живая память благодарных поколений". Автор эскиза - белорусский скульптор Владимир Слободчиков. В художественном решении памятника он использовал образы треугольного письма с войны и дерево жизни.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все