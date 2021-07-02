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45 томов с детскими эссе на тему Великой Победы презентовали в музее истории Великой Отечественной войны
"Дети Беларуси - ветеранам и будущим поколениям". Это общенациональный проект, который был задуман благотворительным фондом Алексея Талая и министерствами образования и культуры. Смысл проекта, посвященного Великой Отечественной войне и Великой Победе, - объединить белорусских школьников, молодежь во всеобщем чествовании памяти героических предков. А также приобщить подрастающее поколение к созданию масштабного книжного издания.
45 томов с детскими эссе! Издание, не имеющее аналогов, презентовали сегодня в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. Тут же представили макет эскиза памятника, которому дали название "Живая память благодарных поколений". Автор эскиза - белорусский скульптор Владимир Слободчиков. В художественном решении памятника он использовал образы треугольного письма с войны и дерево жизни.
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