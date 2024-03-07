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45 женщин Минской области удостоены ордена Матери

Накануне 8 Марта, в этот весенний и яркий праздник, по традиции особое внимание многодетным женщинам. Сегодня во Дворце Республики чествовали матерей, которые образцово воспитывают как минимум пятеро детей. 45 женщин Минской области удостоены ордена материнской доблести и почета. Среди них врачи, инженеры, педагоги, специалисты АПК. Профессии у прекрасной половины центрального региона разные, но все мамы-героини убеждены, что именно дети укрепляют большую семью и наполняют жизнь настоящим смыслом и счастьем.

За 28 лет существования этой доброй традиции только в центральном регионе более 2,5 тыс. женщин хранят награду с изображением матери и ребенка в солнечных лучах. Кстати, многие героини создают свои большие семьи по примеру родительской, в которой выросли сами.

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