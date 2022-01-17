46 спасателей Минской области приняли присягу

Конечно же, мы не могли в Год исторической памяти, объявленный главой государства, не прибыть сюда. Очень важно чтить историю. Чтить то, чтобы было сделано нашими дедами, прадедами. Мы все помним, как ковалась наша Победа. Девиз нашего министерства - "Профессионализм, Отвага, Честь". Ежедневно заступая на дежурства, я уверен, что наши сотрудники будут выполнять этот девиз, будут всегда готовы прийти на помощь любому гражданину Республики Беларусь.

Сергей Лапанович, начальник Минского областного управления МЧС Беларуси