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46 спасателей Минской области приняли присягу
Клятва на верность профессии и Родине! Присягу сегодня приняли 46 спасателей центрального региона. Каждый в присутствии родственников и коллег подтвердил готовность служить избранному делу. Со словами поддержки и поздравлениями к молодому поколению обратились руководство и ветераны Минского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям. Торжество по традиции прошла у подножия Кургана Славы: к мемориалу возложили цветы.
Мечтал с детства быть спасателем, помогать людям, быть нужным людям. К мероприятию готовился, читал. Очень торжественное мероприятие. Волнение присутствует, конечно же. Все родные гордятся. Говорят, что выбрал правильный путь: помощь стране, помощь людям.
Конечно же, мы не могли в Год исторической памяти, объявленный главой государства, не прибыть сюда. Очень важно чтить историю. Чтить то, чтобы было сделано нашими дедами, прадедами. Мы все помним, как ковалась наша Победа. Девиз нашего министерства - "Профессионализм, Отвага, Честь". Ежедневно заступая на дежурства, я уверен, что наши сотрудники будут выполнять этот девиз, будут всегда готовы прийти на помощь любому гражданину Республики Беларусь.
Символически: присягу новобранцы приняли накануне Дня спасателя. Профессиональный праздник огненные бойцы отметят 19 января.
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