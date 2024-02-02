48-летний слесарь обнаружен мертвым на минском предприятии

На столичном предприятии погиб мужчина. Накануне вечером в помещении одного из заводов Минска обнаружен мертвым 48-летний слесарь. На теле обнаружены телесные повреждения, характерные для электротравмы. Предварительно установлено, что работник занимался покраской деталей при помощи электрического пульверизатора. При этом мужчина жаловался коллегам, что чувствует слабые удары током. Стоит отметить, что данный вид работ не входил в его должностные обязанности.