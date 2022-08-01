49-й радиотехнической бригаде исполнилось 90 лет

90 лет 1 августа отмечает 49-я радиотехническая бригада. Она является наследницей боевой славы 11-го отдельного батальона воздушного наблюдения, оповещения и связи. Сформированный в далеком 1932 году под Гомелем, он встретил Великую Отечественную на западных рубежах. Его воины участвовали в боях за Пинск, Брянск, Тулу, Гомель, в освобождении Минска. Со знаменательной датой личный состав и ветеранов 49-й радиотехнической бригады поздравил Президент.