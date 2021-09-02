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4-5 сентября в Копыле пройдет День белорусской письменности
Копыль готов принять 28-й День письменности. Фестиваль пройдет в эти выходные под девизом "Слова нас аб'ядноўвае". Организаторы позаботились о том, чтобы превратить город в глобальную интерактивную площадку.
Впервые в истории праздника подготовили пешеходный квест "Капыльскі рог" с использованием QR-кодов. Технологии дополненной реальности используют и во время церемонии открытия - 5 сентября. В этот же день наградят победителей Национальной литературной премии, а также пройдет конкурс юных чтецов из разных уголков страны "Живая классика". Основная тема всех мероприятий - Год народного единства и 80-летие начала Великой Отечественной войны. На выставке, посвященной единству, представят фотографии, документы и газеты 1921-39-го годов. Всего более 200 экземпляров, копии которых посетители смогут увезти с собой в качестве сувенира.
Мы через художественные произведения и ретроспективу газет и журналов того межвоенного периода попробуем думающей, читающей аудитории показать правду того периода. Насколько тяжело жилось белорусам на этой отчужденной территории и насколько большим был праздник воссоединения для белорусов 17 сентября. Это все можно почитать из газет, из журналов - из первоисточника без каких-то кривотолков, которых достаточное количество в интернете.
Телеканал "Беларусь 3" покажет фильмы и спектакли ко Дню белорусской письменности
5 сентября в полдень начнется прямая трансляция торжественного открытия Дня белорусской письменности на телеканале "Беларусь 3". В 19:30 канал покажет концертную программу закрытия культурного форума. В дни проведения фестиваля в эфире на третьей кнопке покажут киноленты и спектакли по произведениям белорусских писателей Алеся Адамовича, Владимира Короткевича, Ивана Мележа, Андрея Макаёнка. Зрителей ждет премьера нового образовательно-познавательного проекта "Кафедра". Это цикл полноценных телелекций от известных белорусских экспертов, исследователей и искусствоведов. Программа будет выходить по воскресеньям.
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