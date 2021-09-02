4-5 сентября в Копыле пройдет День белорусской письменности

Мы через художественные произведения и ретроспективу газет и журналов того межвоенного периода попробуем думающей, читающей аудитории показать правду того периода. Насколько тяжело жилось белорусам на этой отчужденной территории и насколько большим был праздник воссоединения для белорусов 17 сентября. Это все можно почитать из газет, из журналов - из первоисточника без каких-то кривотолков, которых достаточное количество в интернете.

Владимир Перцов, министр информации Беларуси