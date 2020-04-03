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4 апреля белорусы смогут обратиться к представителям власти на прямые телефонные линии

Завтра по традиции белорусы к представителям власти смогут обратиться на прямые телефонные линии. На связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Миноблисполкоме на вопросы граждан ответит заместитель председателя Александр Кручанов, в столичной мэрии - председатель Анатолий Сивак.

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