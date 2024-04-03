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4 апреля на дорогах Беларуси ожидается гололедица

4 апреля на дорогах Беларуси ожидается гололедица

Ночью и утром 4 апреля на отдельных участках дорог республики ожидается гололедица, сообщает Gismeteo.

Рекомендовано соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям; при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума; в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

Фото:Pixabay

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