4 февраля - Всемирный день борьбы против рака

Планируем начать весьма интересный проект по карте клеточной терапии при лимфомах - это очень интересный проект по модификации геномов Т-лейкоцитов - их, по сути, обучают против определением опухолей. Их выращивают вне организма, размножают и возвращают обратно человеку. Получается огромное количество Т-лимфоцитов, которые уничтожают раковые клетки. В настоящее время это очень дорогостоящий эксперимент и используется только в отношении лейкозов. Команда подобралась очень серьезная - это наш центр и центр детской онкологии, гематологии и иммунологии.

Сергей Красный, замдиректора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова