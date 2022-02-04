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4 февраля - Всемирный день борьбы против рака
Сегодня Всемирный день борьбы против рака. Каждый год по случаю даты международное сообщество рассказывает о новых вызовах онкозаболеваний и об успехах борьбы с ними.
Подводя итоги 2021 года, белорусские онкологи отмечают снижение количества заболеваемости на 27 % по сравнению с 2020-м. Один из позитивных моментов и то, что запущенных форм рака стало крайне мало, что свидетельствует о своевременной диагностике и успехах в скрининге раковых заболеваний. Даже в условиях коронавирусной инфекции онкослужба Беларуси не прекращала и не прекращает свою работу.
Успехи белорусской онкологической медицины
В РНПЦ онкологии и радиологии им. Александрова за минувший год было реализовано 70 научных проектов, среди которых успешные испытания вакцины "Еленаген" - для лечения "женского" рака, внедрение ряда эндоскопических органосохраняющих операций и инвазивных вмешательств, которые позволяют положительно влиять на качество жизни онкопациента.
Планируем начать весьма интересный проект по карте клеточной терапии при лимфомах - это очень интересный проект по модификации геномов Т-лейкоцитов - их, по сути, обучают против определением опухолей. Их выращивают вне организма, размножают и возвращают обратно человеку. Получается огромное количество Т-лимфоцитов, которые уничтожают раковые клетки. В настоящее время это очень дорогостоящий эксперимент и используется только в отношении лейкозов. Команда подобралась очень серьезная - это наш центр и центр детской онкологии, гематологии и иммунологии.
К сожалению, рак по-прежнему занимает лидирующее место среди патологий во всем мире. В минувшем году за помощью к онкологам в нашей стране обратилось порядка 43 тысяч человек. У мужчин с 2013 года "лидером" заболеваемости является рак предстательной железы, у женщин - молочной.