4 февраля - Всемирный день борьбы против рака

С 2023 года Министерством здравоохранения в соответствии с его приказом № 83 по всей республике проводится диспансеризация населения. Диспансеризация населения имеет определенные новые тенденции, которые позволят выявлять онкопатологию на наиболее ранних стадиях. Поэтому хотелось бы призвать пациентов к тому, чтобы они активнее участвовали в программе диспансеризации, которая будет проводиться.

Сергей Батовский, главврач Могилевского областного онкологического диспансера