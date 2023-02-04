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4 февраля - Всемирный день борьбы против рака

Сегодня Всемирный день борьбы против рака. Ежегодная дата призвана привлечь внимание врачей-онкологов и пациентов к проблемам коварного, смертельно опасного заболевания, а также к успехам противостояния ему. Ученые называют более ста разновидностей злокачественных патологий. Но большинство при своевременной диагностике хорошо поддается лечению. В Беларуси за последние пять лет спасено почти 13 тысяч жизней.


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С 2023 года Министерством здравоохранения в соответствии с его приказом № 83 по всей республике проводится диспансеризация населения. Диспансеризация населения имеет определенные новые тенденции, которые позволят выявлять онкопатологию на наиболее ранних стадиях. Поэтому хотелось бы призвать пациентов к тому, чтобы они активнее участвовали в программе диспансеризации, которая будет проводиться.
Сергей Батовский, главврач Могилевского областного онкологического диспансера

Всемирный день борьбы против рака в Могилевском онкологическом диспансере встречают с подарками. Подготовлен к введению в строй третий радиологический корпус с новейшими линейными ускорителями, которые не имеют аналогов в Беларуси. Это значит, что лучевая терапия в лечении онкопациентов обретет новые масштабы.

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