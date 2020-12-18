4 года лишения свободы за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел

4 года лишения свободы. Суд Жлобинского района вынес приговор в отношении 28-летнего местного жителя, который обвинялся за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. Согласно материалам уголовного дела, в августе фигурант во время проверки документов сотрудниками ГАИ резко тронулся с места на автомобиле. В результате кисть левой руки госавтоинспектора была заблокирована в ручке водительской двери. Набрав скорость, обвиняемый продолжил тянуть милиционера, упавшего на проезжую часть. В итоге потерпевшему были причинены множественные травмы. Вину в содеянном обвиняемый не признал, пояснив это тем, что он якобы не видел сотрудников.







Кроме того, в пользу потерпевшего с обвиняемого в счет компенсации морального вреда взыскано 1500 рублей. Приговор в законную силу также пока не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.



