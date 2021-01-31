4 года ограничения свободы за наезд на милиционера

Четыре года "химии" дали 25-летнему водителю, который в Барановичах сбил милиционера при выполнении обязанностей по охране общественного порядка.

Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый заменил поврежденные стекла в машине, несмотря на это, был вскоре задержан. С водителя, сбившего милиционера при исполнении взыскали компенсацию морального вреда потерпевшему, а автомобиль конфисковали в доход государства.