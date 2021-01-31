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4 года ограничения свободы за наезд на милиционера

Четыре года "химии" дали 25-летнему водителю, который в Барановичах сбил милиционера при выполнении обязанностей по охране общественного порядка.

10 августа водитель умышленно наехал на сотрудника внутренних дел и скрылся с места происшествия

Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый заменил поврежденные стекла в машине, несмотря на это, был вскоре задержан. С водителя, сбившего милиционера при исполнении взыскали компенсацию морального вреда потерпевшему, а автомобиль конфисковали в доход государства.

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