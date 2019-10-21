4-летняя девочка, избитая отцом в Зельвенском районе, скончалась в реанимации

По информации Следственного комитета, с участием подозреваемого и его сожительницы проведены проверки показаний на месте. Допрошены свидетели, назначен ряд экспертиз.



Напомним, в пятницу отец жестоко избил ребенка. Предварительно установлено, что малышка его ослушалась. От полученных травм девочка потеряла сознание. Испугавшийся отец вызвал скорую. Известно, что погибшая с младшей сестрой находились на его попечении. Детей ранее забирали из семьи из-за социально опасного положения, но год назад их вернули. Мать лишена родительских прав. Мужчина жил с сожительницей, у которой тоже есть ребенок.



