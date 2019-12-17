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4 машины столкнулись на МКАД

Сегодня на Минской кольцевой в первой полосе столкнулись четыре авто. В результате происшествия движение на девятнадцатом километре был осложнено. Один из водителей доставлен в больницу. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

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