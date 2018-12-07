Первые испытания снегом. 4 модели МТЗ - для лыжных трасс и заливки льда на катках - прошли сегодня тест-драйв с участием опытных водителей гусеничных тракторов. Техника справилась с заданиями, но требует небольших корректировок для большего удобства управления. Еще одна задача - использовать максимально детали отечественного производства - выполнена будет к следующему зимнему сезону.