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4 модели МТЗ - для лыжных трасс и заливки льда на катках - прошли сегодня тест-драйв

Первые испытания снегом. 4 модели МТЗ - для лыжных трасс и заливки льда на катках - прошли сегодня тест-драйв с участием опытных водителей гусеничных тракторов. Техника справилась с заданиями, но требует небольших корректировок для большего удобства управления. Еще одна задача - использовать максимально детали отечественного производства - выполнена будет к следующему зимнему сезону.

Доработанные модели техники спроектированы на Минском тракторном заводе специально для зимних видов спорта. В первую очередь для замены импортных аналогов. Пока на всех зимних спортивных объектах нашей страны используют ратраки немецкого, канадского или итальянского производства.

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