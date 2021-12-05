4 недели на границе в ожидании решений еврочиновников - о ситуации в логистическом центре в режиме онлайн

Беженцы на белорусско-польской границе не теряют надежды на справедливость. Они считают, что в ЕС их должны услышать, понять и позволить воспользоваться своими правами. По мнению людей, живущих сейчас в логистическом центре, завтра их вопросом точно должны заняться еврочиновники. Пока женщинам, детям и мужчинам приходится выживать в непростых условиях. Белорусская сторона делает все, чтобы облегчить страдания беженцев.