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4 недели на границе в ожидании решений еврочиновников - о ситуации в логистическом центре в режиме онлайн

Беженцы на белорусско-польской границе не теряют надежды на справедливость. Они считают, что в ЕС их должны услышать, понять и позволить воспользоваться своими правами. По мнению людей, живущих сейчас в логистическом центре, завтра их вопросом точно должны заняться еврочиновники. Пока женщинам, детям и мужчинам приходится выживать в непростых условиях. Белорусская сторона делает все, чтобы облегчить страдания беженцев.

Илья Цветков

о том, что сейчас происходит на границе

(прямое включение).

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