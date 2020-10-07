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4 новые станции метро готовы в Минске. Вскоре их введут в эксплуатацию
Вскоре их введут в эксплуатацию, а пока идет обкатка поездов. Как выглядит зеленолужская линия, покажем в нашей рубрике "Нужное людям".
Среди ноу-хау "зеленой ветки" - защитные экраны, траволаторы. По маршруту будут курсировать новые поезда Stadler. К слову, ежегодно минским метро пользуются до 300 миллионов пассажиров.
И с появлением новой линии эта цифра увеличится. Одной из первых на новых станциях метро побывала Елена Витко.
Сейчас мы находимся приблизительно на 28 метрах под землей. Станция «Юбилейная» - самая глубокая из всех существующих в столичном метро. Отдельного входа сюда нет, попасть можно только через станцию метро "Фрунзенская". Связаны они пешеходными переходами, а для удобства установлены траволаторы.
В минском метро они появились впервые. Из новинок и защитные экраны на каждой станции. Сейчас (во время обкатки поездов) работают над их синхронным открытием вместе с дверями поезда.
"Зеленая линия" отличается не только техническими ноу-хау, но и дизайнерскими решениями. Эта станция "Площадь Франтишка Богушевича", пожалуй, самая литературная. В интерьере две скульптуры с цитатами писателя: ткацкий станок и книга. А вскоре все заиграет новыми красками.
Переезжаем на станцию "Вокзальная". Здесь приковывает внимание арт-объект "Дерево дорог".
А вот как менялись модные тенденции подземной магистрали - хорошо помнит Владимир Кузнецов. Почти 40 лет он связан с минским метро. Строил первые станции, в частности, "Площадь Победы". А сейчас с гордостью знакомит с "Ковальской слободой". К слову, ранее на этом месте находилась деревня Ковали. Ее история как архитектурный лейтмотив.
Пока одни станции готовятся к сдаче в эксплуатацию, метро продолжает расти. Сейчас строительно-монтажные работы ведутся на "Аэродромной" и "Слуцком гостинце". Впереди много открытий.
А вообще за все время работы минским метро воспользовались около 8 миллиардов пассажиров — это больше, чем население планеты. Ежегодно подземная артерия перевозит до 300 миллионов человек. За сутки же этот показатель в прошлом году составил 800 тысяч. Спрос есть.
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