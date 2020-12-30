4 новых детских сада открылись в Мачулищах, Сенице, Хатежино и Михановичах

Да, этот предновогодний период наполнен поздравлениями, приятными сюрпризами и подарками. Кажется, в волшебство верят не только дети, чудес искренне ждут и взрослые. Одно из них случилось сегодня с жителями Минского района. Там открылись сразу 4 детских сада. Одновременно и в новом формате. Чудо, конечно, рукотворное: пришлось хорошо поработать. Елена Витко поздравила юных белорусов и их родителей.



Вот так своеобразный телемост соединил сегодня 4 новых детских сада в Минском районе - в Мачулищах, Сенице, Хатежино и Михановичах. Здесь, например, дошкольное учреждение рассчитано на 230 мест.

Всего же эти яркие здания каждое утро будут встречать более 800 малышей. Такая важная инфраструктура сделает жизнь многих семей комфортнее.







Для развития будущих спортсменов, ученых или артистов - все условия. В каждом учреждении есть бассейн, музыкальный и тренажерный залы, театральные студии и компьютерные классы.



В Сенице, например, юных почемучек будут удивлять мультфильмами. Не просмотром - созданием. И вскоре, возможно, именно отсюда свой творческий путь начнут известные аниматоры. Экраны, планшеты, камера, свет - для захватывающих сюжетов есть все.

