4 октября парламент открывает осеннюю сессию

Повестка первого дня обещает быть насыщенной. Палата представителей планирует рассмотреть законопроекты, которые касаются уголовной ответственности и генно-инженерной деятельности. Второе чтение пройдут законопроекты о банковских вкладах, о туризме и об изменении Конституции Республики Беларусь - речь о введении единого дня голосования.

Накануне спикер нижней палаты Владимир Андрейченко заявил, что депутаты должны оперативно реагировать на вызовы, которые стоят перед белорусским государством. Так, планируется принять законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за призывы к санкциям. Большое внимание уделят и экономическим вопросам, в том числе бюджетному пакету на следующий год.