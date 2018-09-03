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4 сентября в Беларуси до плюс 30 градусов тепла

Белорусов осень продолжает радовать летним теплом. И завтра в стране до плюс 30. Кратковременные дожди и грозы пройдут только в отдельных районах.

К концу рабочей недели погода не изменится. Днем будет до 25 градусов, местами по западу кратковременные дожди.

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