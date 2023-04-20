4 случая заболевания новым заразным штаммом коронавируса выявили в России

Новый подвариант коронавируса "арктур" обладает высокой степенью заразности и умеет обходить ранее сформированный иммунитет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее словаприводитSputnik.



"Мы пока изучаем этот вирус. Но уже сегодня, исходя из данных зарубежных ученых, можем сказать, что он умеет обходить сформировавшийся ранее иммунитет", - сказала Анна Попова.



На данный момент в России зарегистрированы четыре случая заболевания этим подвариантом, уточнила глава Роспотребнадзора и добавила, что российские тесты его выявляют.



Учитывая заразность этого подварианта, Анна Попова предупредила о возможномподъеме заболеваемости к концу мая.



Фото: pixabay.com