4-я больница Минска готова ко второй волне коронавируса

В Беларуси к росту положительных тестов на COVID-19 готовы. Отработаны алгоритмы оказания помощи. Больницы оснащены аппаратами ИВЛ, сформирован и коечный фонд.

Готовность ко второй волне короновируса в 4-й городской клинической больнице оценила Светлана Чернова.

Коечный фонд, наличие средств защиты и аппаратов ИВЛ. Готовность 4-й столичной больницы ко второй волне коронавируса покажем через несколько минут.

Больницы и лаборатории по всей стране переводят на особый режим работы. Готовность номер один и в 4-й городской клинической больнице. Для размещения пациентов здесь выделили терапевтический корпус.

К слову, лечить пациентов с положительным тестом на коронавирус столичная "четверка" начала еще в марте. Работа по обеспечению средствами индивидуальной защиты медперсонала поставлена на рельсы. От медикаментов для пациентов с разной степенью тяжести заболевания до обычных антисептиков запас есть.

В этом помещении, например, формируется заявка на выдачу средств индивидуальной защиты для отделений, работающих с инфицированными. СИЗы поднимают сюда со склада. Выдают наборы, правда, не здесь, а отправляют в "красную зону".







В полной готовности и медицинское оборудование. Каждая койка для пациентов с COVID обеспечена килородной точкой, а место в реанимации - аппаратом ИВЛ.