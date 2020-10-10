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4-я больница Минска готова ко второй волне коронавируса
В Беларуси к росту положительных тестов на COVID-19 готовы. Отработаны алгоритмы оказания помощи. Больницы оснащены аппаратами ИВЛ, сформирован и коечный фонд.
Готовность ко второй волне короновируса в 4-й городской клинической больнице оценила Светлана Чернова.
Коечный фонд, наличие средств защиты и аппаратов ИВЛ. Готовность 4-й столичной больницы ко второй волне коронавируса покажем через несколько минут.
Больницы и лаборатории по всей стране переводят на особый режим работы. Готовность номер один и в 4-й городской клинической больнице. Для размещения пациентов здесь выделили терапевтический корпус.
К слову, лечить пациентов с положительным тестом на коронавирус столичная "четверка" начала еще в марте. Работа по обеспечению средствами индивидуальной защиты медперсонала поставлена на рельсы. От медикаментов для пациентов с разной степенью тяжести заболевания до обычных антисептиков запас есть.
В этом помещении, например, формируется заявка на выдачу средств индивидуальной защиты для отделений, работающих с инфицированными. СИЗы поднимают сюда со склада. Выдают наборы, правда, не здесь, а отправляют в "красную зону".
В полной готовности и медицинское оборудование. Каждая койка для пациентов с COVID обеспечена килородной точкой, а место в реанимации - аппаратом ИВЛ.
В 4-й городской клинической больнице оказывают помощь и заболевшим, которые нуждаются в гемодиализе. Для этого в отделении нефрологии выделено 20 мест.
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