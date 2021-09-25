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4-я волна COVID-19: в Беларуси коечный фонд готов к лечению более 17 тысяч пациентов
Четвертая волна коронавируса накрывает Беларусь. Медучреждения снова вынуждены перепрофилировать стационарные отделения под пациентов с COVID-19. Медики ежедневно ведут мониторинг ситуации. Сегодня в стране хватает и кадров, и средств защиты, и медоборудования.
В 9 больницах Минска лечат пациентов с COVID-19
В каждой области и Минске предусмотрен план дальнейшего перепрофилирования коечного фонда. В столице сегодня развернуто порядка трех тысяч коек под пациентов с COVID-19 в девяти больницах. В целом подготовленный коечный фонд готов к лечению более 17 тысяч пациентов. В первой больнице Минска, например, под пациентов с COVID-19 уже перепрофилировали 2 кардиологических и одно ревматологическое отделение.
В данную осень, если сравнивать с предыдущей пандемией, заболевание протекает с высокой температурой, длительным лихорадочным синдромом и тяжелее протекает, чем обычно. В этот раз молодежи у нас поступает значительно больше.
Вакцинация против COVID-19 снижает риск тяжелого течения болезни
Уже на старте четвертой волны медики ощутили силу вакцинации. Все, кто был привит и оказался в стационаре, это, скорее, переносчики инфекции. Заболевание сопровождается незначительными респираторными симптомами - насморк и небольшая температура. Ни у одного из привитых не обнаружено тяжелого течения и пневмонии.
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