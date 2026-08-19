5 и 6 сентября Костюковичи примут XXXIII День белорусской письменности: что ждет гостей праздника

Краткий пересказ от ИИ

Наследие Аркадия Кулешова, Владимира Каризны и Николая Чергинца будут цитировать в Костюковичах. Идет подготовка ко Дню белорусской письменности, этот литфорум станет 33-м в истории Беларуси.

Основными темами праздника станут Год белорусской женщины, 85-я годовщина начала Великой Отечественной войны, пятилетка качества и юбилеи классиков белорусской литературы.

Кстати, их в нынешнем году рекордное количество: век - Алесю Адамовича. Несмотря на распространенный 1927-й год рождения, он был исправлен мамой писателя, чтобы спасти сына во время немецкой оккупации.

Кроме того, 105 лет со дня рождения Ивана Шамякина и Ивана Мележа. Круглые даты - у Кондрата Крапивы, Змитрока Бядули и Алоизы Пашкевич. Воспевателю "слуцких поясов" Максиму Богдановичу - 135 лет.

К слову, Могилевская область принимала литфест каждые шесть лет. Первым был Мстиславль - в 2001 году. Звучало белорусское слово в Шклове, Быхове, Белыничах.

Основные исторические эпизоды развития книгопечатания на Могилевщине отразят в интерактивном формате выставки. Впервые откроют и "павильон редкой книги" с факсимиле, старопечатными изданиями.

День белорусской письменности состоится в Костюковичах 5 и 6 сентября.