5 октября сотрудники уголовного розыска Беларуси отмечают профессиональный праздник

Профессиональный праздник отмечает 5 октября уголовный розыск Беларуси.

История легендарной службы берет начало в 1918 году. Сменились эпохи, методы и технологии, но неизменной остается главная задача - бескомпромиссная борьба с преступностью, защита жизни, прав и законных интересов людей.

Налажено безупречное межгосударственное взаимодействие. Результаты глава белорусского милицейского ведомства Иван Кубраков озвучил на заседании Совета министров внутренних дел государств - участников СНГ в Таджикистане. В результате обмена оперативной информацией и согласованной работы по ее проверке в государствах СНГ задержаны 160 человек, которые совершили преступления на территории Беларуси.

Андрей Бусло, замначальника главного управления уголовного розыска МВД Беларуси:

"Налажено достаточно эффективное взаимодействие между Министерствами внутренних дел Беларуси и Российской Федерации. Преступник благодаря техническим средствам объявляется в розыск в течение суток. В текущем году благодаря такому взаимодействию сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации было задержано 159 лиц, находящихся в розыске. Это люди, которые разыскивались органами внутренних дел Республики Беларусь. Есть Межгосударственный информационный банк, куда вносится информация о разыскиваемых лицах. Благодаря этому осуществляется оперативное задержание подозреваемых. Охотно идут навстречу, даже когда мы работали по разбойному нападению. Рассматривалась одна из версий, что преступление совершено серийным преступником. Мы потребовали информацию у коллег с Российской Федерации об аналогичных фактах совершения преступлений. Такое преступление было совершено в Пскове год назад. Работа по раскрытию разбойного нападения строилась исходя из преступлений, совершенных в Российской Федерации и в Республике Беларусь. Проводилась аналитическая работа и мероприятия, направленные на установление лица".

Большое интервью с заместителем начальника уголовного розыска Беларуси смотрите 5 октября в 18:10 на "Первом Информационном".