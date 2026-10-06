5 тыс. км по Америке: документальный цикл "Убить идеалы" стартует 6 октября

Проехать 16 штатов и 5 тыс. км, чтобы понять, как в "демократической" стране президент может получить пулю, как уничтожаются целые отрасли, закрываются автогиганты, "ржавеют" города, а тысячи семей теряют работу, дом и здоровье.

Открываем Америку на "Первом информационном". Документальный цикл Виктории Сенкевич "Убить идеалы" смотрите по вторникам в 11:10 и 20:20. Стартуем 6 октября с серии "Убить демократию. Атака на Капитолий". Пройдем по залам, в которые ворвались протестующие 6 января 2021 года, рассмотрим выборную систему США и присмотримся к грядущим промежуточным выборам 3 ноября.