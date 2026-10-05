5 тыс. учителей ежегодно обучаются в Витебском областном институте развития образования

Витебский областной институт развития образования за время своего существования стал ключевой площадкой для повышения квалификации педагогов региона. Ежегодно здесь обучается около 5 тыс. педагогических работников, а мероприятиями межкурсового периода охвачено 12 тыс. За последние пять лет разработано 209 новых учебных программ. О роли учителя, современных технологиях и STEM-образовании рассказала ректор Витебского областного института развития образования Ольга Лапатинская в "Актуальном интервью".

Ольга Лапатинская подчеркнула, что качество образования напрямую зависит от профессионализма педагога. "Учитель стоит в основе подготовки школьника, который потом сделает выбор профессионального пути. От того, насколько учитель профессионален, современен, сможет вписаться в тенденции модернизации, зависит качество образования. В 2026 году принята госпрограмма "Беларусь интеллектуальная", нацеленная на подготовку профессиональных кадров", - отметила ректор Витебского областного института развития образования.

Институт охватывает около 5 тыс. педагогических работников Витебской области ежегодно. Только за последние пять лет институтом разработано 209 новых учебных программ повышения квалификации, созданы учебно-методические комплексы и рабочие тетради в помощь учителям. "Витебские педагоги - сильные профессионалы и креативные люди. Все аудитории института имеют высокую степень технологической оснащенности. Мы нацелены на то, чтобы педагог мог поделиться опытом и обсудить новые тенденции", - подчеркнула Ольга Лапатинская.

В институте действует школа молодого педагога: за 2025 год проведено более 150 мастер-классов. Также работает школа наставничества, где во взаимодействии молодых и опытных педагогов рождаются креативные идеи.

Институт использует как традиционные формы обучения, так и новые: технология "педагогическое кафе", веб-мастерская, форум-театр. "Традиционные формы, конечно, мы не оставляем, потому что это действенные формы проведения мероприятий: конференции, круглые столы, диалоговые площадки. В общении рождается тот самый опыт. Так только за прошедший год в копилке учащихся Витебской области 16 дипломов международных олимпиад и 108 дипломов республиканских олимпиад по учебным предметам", - рассказала Ольга Лапатинская.

Витебский областной институт развития образования - флагман STEM-образования. Первый в Беларуси центр педагогического STEM-образования открыт в Витебской области. "STEM-центр координирует работу 32 инженерно-технических центров и 108 инженерных классов области. Обязательным элементом повышения квалификации педагогов этих классов является посещение ведущих предприятий Витебской области, чтобы понимать технологический процесс и мощь производств", - резюмировала ректор.