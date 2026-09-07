5-я выставка "Китайские товары и услуги" пройдет в Минске с 9 по 11 сентября
Автор:Редакция news.by
С 9 по 11 сентября в Минском международном выставочном центре BELEXPO состоится 5-я выставка "Китайские товары и услуги".
Акцент сделан на промышленную тематику, что будет способствовать углублению отраслевого взаимодействия между Беларусью и Китаем.
В 2026 году экспозиция охватывает автомобильные комплектующие, станочное оборудование, испытательную технику, строительные материалы и медицинское оборудование.
Участие примут более сотни представителей из Китая.
Пройдет также Белорусско-Китайский форум торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества "Промышленность во главе - соединяя Евразию". Организатор - Национальный центр поддержки экспорта.