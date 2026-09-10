500 км пути и 4-я точка маршрута: автопробег "Символ единства" прибыл в Глубокое

Автопробег "Символ единства" продолжает свой путь по линии воссоединения западной и восточной Беларуси. На протяжении всего маршрута акцию информационно поддерживает телеканал "Первый информационный". 10 сентября участники акции прибыли в город Глубокое.

Автоколонна патриотов достигла 4-й знаковой точки и прибыла в город Глубокое Витебской области. Здесь состоятся мероприятия, посвященные празднованию самого нового государственного праздника Беларуси - Дня народного единства. Сегодня его ставят в один ряд с Днем Независимости и Победы. Колонна собрала активистов со всей Беларуси.

Символично, что Центральная площадь города, где сегодня расположены костел Святой Троицы и церковь Рождества Пресвятой Богородицы, и где проходит митинг, посвященный Дню народного единства, в польский период носила название площадь 3 Мая в честь конституции Речи Посполитой. После воссоединения она стала площадью 17 Сентября. Это переименование - символичный акт возвращения исторической справедливости.

Максим Бакуров, председатель Глубокского райисполкома:

"На самом деле я очень горд, что остановились в городе Глубоком, в Глубокском районе, потому что история Глубокского района очень насыщенная. Наши люди сегодня вместе с автопробегом испытывают этот праздник - Праздник единства и целостности нашей Беларуси".

"Это большой праздник, хоть он и молодой, но уже для нас стал традиционным и большим. Не только взрослые, но и наши дети, с которыми мы занимаемся в Центре детей и молодежи Глубокского района. Наши дети - настоящие патриоты, воспитываются именно в такой среде", - отметила педагог дополнительного образования Центра детей и молодежи Глубокского района Оксана Синица.

Оксана Шпакова, председатель районного совета Белорусской республиканской пионерской организации:

"К этой дате у нас приурочено огромное количество мероприятий, в том числе 8 сентября у нас прошел районный прием в ряды "Октябрят", БРПО, БРСМ и "Белой Руси". Это огромное праздничное мероприятие, где мы видим единство и преемственность всех поколений. Именно преемственность поколений - будущее нашей Республики Беларусь. А завтра у нас состоится еще один прием: мы примем в ряды БРПО 100 пионеров, это также будет приурочено к 17 сентября".

Для Глубокского района события 17 сентября 1939 года имеют особое значение. До момента освобождения Красной армией Западной Беларуси местное население почти 20 лет жило в условиях насильственной полонизации.

По данным переписи 1921 года при польской оккупации, из почти 15 тыс. жителей 10 тыс. задекларировали себя белорусами.

Колонна патриотов уже проделала путь в 500 км. После Глубокого автоколонну патриотов ждут в Верхнедвинске.