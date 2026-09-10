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500 км пути и 4-я точка маршрута: автопробег "Символ единства" прибыл в Глубокое

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Автопробег "Символ единства" продолжает свой путь по линии воссоединения западной и восточной Беларуси. На протяжении всего маршрута акцию информационно поддерживает телеканал "Первый информационный". 10 сентября участники акции прибыли в город Глубокое.

Автоколонна патриотов достигла 4-й знаковой точки и прибыла в город Глубокое Витебской области. Здесь состоятся мероприятия, посвященные празднованию самого нового государственного праздника Беларуси - Дня народного единства. Сегодня его ставят в один ряд с Днем Независимости и Победы. Колонна собрала активистов со всей Беларуси.

Символично, что Центральная площадь города, где сегодня расположены костел Святой Троицы и церковь Рождества Пресвятой Богородицы, и где проходит митинг, посвященный Дню народного единства, в польский период носила название площадь 3 Мая в честь конституции Речи Посполитой. После воссоединения она стала площадью 17 Сентября. Это переименование - символичный акт возвращения исторической справедливости.

Максим Бакуров, председатель Глубокского райисполкома:

"На самом деле я очень горд, что остановились в городе Глубоком, в Глубокском районе, потому что история Глубокского района очень насыщенная. Наши люди сегодня вместе с автопробегом испытывают этот праздник - Праздник единства и целостности нашей Беларуси".

Максим Бакуров, председатель Глубокского райисполкома

"Это большой праздник, хоть он и молодой, но уже для нас стал традиционным и большим. Не только взрослые, но и наши дети, с которыми мы занимаемся в Центре детей и молодежи Глубокского района. Наши дети - настоящие патриоты, воспитываются именно в такой среде", - отметила педагог дополнительного образования Центра детей и молодежи Глубокского района Оксана Синица.

педагог дополнительного образования Центра детей и молодежи Глубокского района Оксана Синица

Оксана Шпакова, председатель районного совета Белорусской республиканской пионерской организации:

"К этой дате у нас приурочено огромное количество мероприятий, в том числе 8 сентября у нас прошел районный прием в ряды "Октябрят", БРПО, БРСМ и "Белой Руси". Это огромное праздничное мероприятие, где мы видим единство и преемственность всех поколений. Именно преемственность поколений - будущее нашей Республики Беларусь. А завтра у нас состоится еще один прием: мы примем в ряды БРПО 100 пионеров, это также будет приурочено к 17 сентября".

Оксана Шпакова, председатель районного совета Белорусской республиканской пионерской организации

Для Глубокского района события 17 сентября 1939 года имеют особое значение. До момента освобождения Красной армией Западной Беларуси местное население почти 20 лет жило в условиях насильственной полонизации.

По данным переписи 1921 года при польской оккупации, из почти 15 тыс. жителей 10 тыс. задекларировали себя белорусами.

Колонна патриотов уже проделала путь в 500 км. После Глубокого автоколонну патриотов ждут в Верхнедвинске.

Разделы:

Общество

Теги:

автопробегДень народного единства
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