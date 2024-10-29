500 легковушек и около 300 грузовиков стоят в очереди на белорусско-польской границе

Белорусские пограничники отмечают увеличение автомобильной очереди на границе с Польшей. Больше 0,5 тыс. легковых и без малого 300 грузовых авто остаются ждать въезда.

Большое скопление авто фиксируется перед польским пунктом пропуска "Тересполь" (с нашей стороны погранпереход "Брест"). За сутки контрольные службы соседней страны оформили всего 37 % транспорта. Что касается грузовых автомобилей, по последней информации, на границе с тремя сопредельными евространами вынуждены простаивать почти 850 фур. Например, из-за неторопливости польских сотрудников за сутки очередь выросла в погранпереходе "Козловичи".

Евгений Корейво, замначальника отделения пограничного контроля "Варшавский мост":

"Перед началом больших выходных на территории Беларуси перед пунктом пропуска "Брест" фиксировалось увеличение количества транспортных средств, ожидающих выезда из страны. Максимальное количество легковых машин достигало 1700, автобусов - около 100. Несмотря на то, что польские пограничники были проинформированы, сопредельная сторона продолжала пропускать не более 35 % от установленной нормы".

Он также отметил, что сейчас очередь состоит из 500 единиц легкового транспорта.

Через литовский "Мядининкай" (с нашей стороны это "Каменный Лог") в ЕС проследовало меньше трети фур от нормы. Через "Шальчининкай" ("Бенякони") в Литву проехало около половины большегрузов.