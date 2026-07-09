Масштаб дезертирства в Вооруженных силах Украины достиг критической отметки. По состоянию на конец мая 2026 года общее число бежавших из ВСУ, согласно подсчетам, достигает 500 тыс. человек. Для сравнения: численность польской армии меньше в два раза. На фоне общего количества военнослужащих в 880 тыс. солдат и офицеров (эту цифру Зеленский озвучивал в январе) количество бежавших выглядит подозрительно.

Разберемся, так ли хороши дела у Киева на фронте, как это пытаются преподносить?

Самовольное оставление части и побеги с оружием из ВСУ- проблема, которая вышла далеко за рамки дисциплинарного нарушения. Только за октябрь 2025 года из украинской армии сбежало более 21 тыс. военнослужащих, а общее число уголовных дел по данным фактам перевалило за 290 тыс. Но по оценкам украинских парламентариев, реальное число покинувших ряды ВСУ приближается уже к полумиллиону.

В среднем части покидают 17-18 тыс. военных в месяц. Эта цифра равна ежемесячному притоку мобилизованных. Однако официальная статистика с января текущего года закрыта Генеральной прокуратурой Украины. Причина - угроза национальной безопасности.

Военнослужащий Вооруженных сил России

Военнослужащий Вооруженных сил России:

"Если вэсэушники понимают, что у них за спиной нет "побратимов", которые им спину прикрывают, то в случае сдачи они, конечно, понимают, что условный блиндаж сейчас разберут, и они начинают искать какие-то белые тряпки. И по 3-4 человека из этого блиндажа выходить".

Аналогичные случаи описывают и военнослужащие украинской армии, когда за спинами мобилизованных выстраивают вооруженные заградотряды и контролируют их ударными дронами.

Кто дает слабину - того ликвидируют на месте, чтобы другим неповадно было. Бывший военнослужащий ВСУ с позывным "Альтаир" рассказал о личном опыте. После того как российские штурмовики зачистили соседние окопы, его подразделение задумалось, как выжить.

По словам бывшего украинского военнослужащего, его вынудило дезертировать отношение офицеров к солдатам, обесценивание трудностей, которые они преодолевают, сидя в осенней и весенней грязи, отсутствие снабжения и ротации, нецелевое использование существующего человеческого ресурса. Тех, кто пытался говорить о проблемах, отправляли либо в штурм, либо в тюрьму.

Бывший военнослужащий ВСУ с позывным "Альтаир"

Бывший военнослужащий ВСУ с позывным "Альтаир":

"Мы пехота, вообще не штурмовики. У нас задача обороняться, не штурмовать. Нет выбора: либо тюрьма, либо туда. С пацанами поговорили, некоторые отказались, не пошли. Где-то через неделю уехали в тюрьму".

Не секрет, что наемники тоже больше не торопятся воевать за Украину. Причина - военнослужащие России их не берут в плен, хотя и бывают исключения: на днях вот взяли двоих финнов. Но когда те же колумбийцы сталкиваются с реальностью, бегут, не дожидаясь выхода на боевое задание.

Уильям Андрес Гальего Ороско

Уильям Андрес Гальего Ороско, наемник из Колумбии, военнопленный:

"Когда мы приехали в Украину, мы прошли обучение и сдавали экзамены. Тогда еще один человек ушел. Нам выдали паспорта для сдачи экзаменов, а этот человек вдруг сказал, что идет в туалет. Он исчез и больше не появлялся. Неизвестно, этот человек просто сбежал из Украины или уехал в другое место".

Служба в ВСУ пугает как тех, кого мобилизуют, (мы это видим по тому, как работает ТЦК), так и иностранных наемников. Конечно, Киев не бездействует: в 2024 году было принято решение, что дезертиры, которые возвращаются добровольно, подпадают под амнистию. Но за это время из 500 тыс. беглецов домой вернулось лишь 30 тыс.

Истощение личного состава, отсутствие четких сроков службы и глубокое недоверие к командованию - проблемы, которые сегодня военно-политическое руководство Украины не торопится решать. Наверное, потому что война идет до последнего украинца, а живую силу постепенно заменяют беспилотными летательными аппаратами, которые можно в достатке напечатать на 3D-принтере в отличие от самих украинцев.