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500 студентов прошли снежную дистанцию в Веснянке
Спортивный флешмоб за здоровый образ жизни. В Центральном районе белорусской столицы стартовала лыжная гонка первокурсников Белорусского государственного университета физической культуры.
500 будущих профессиональных атлетов, тренеров, учителей физкультуры опробовали лыжероллерную трассу в Веснянке. Извилистую дистанцию длиной полтора километра со студентами прошли также преподаватели, ректор и представители Министерства спорта и туризма.
Общая протяженность лыжных трасс в Минске в этом сезоне составит почти 30 километров. Любители и профессионалы могут покататься в Веснянке, Курасовщине, лесопарке Медвежино, а также в парке имени 900-летия Минска. Лыжи и дополнительный инвентарь можно брать в аренду.
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