500 студентов прошли снежную дистанцию в Веснянке

500 будущих профессиональных атлетов, тренеров, учителей физкультуры опробовали лыжероллерную трассу в Веснянке. Извилистую дистанцию длиной полтора километра со студентами прошли также преподаватели, ректор и представители Министерства спорта и туризма.

Общая протяженность лыжных трасс в Минске в этом сезоне составит почти 30 километров. Любители и профессионалы могут покататься в Веснянке, Курасовщине, лесопарке Медвежино, а также в парке имени 900-летия Минска. Лыжи и дополнительный инвентарь можно брать в аренду.

