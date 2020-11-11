ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

50 дней до Нового года. В магазинах активно разворачивается предпраздничная торговля

До Нового года осталось 50 дней. В магазинах активно разворачивается предпраздничная торговля. Кстати, новогоднюю атмосферу дополнит и снег, его обещают уже на этой неделе. А сегодня еще стартовали и масштабные распродажи. Здесь и магия цифр 11.11, и наступающая пятница, 13. Словом, для шопоголиков самое время закупаться к праздникам. К Новому году и Рождеству подготовились и крупные торговые центры, универмаги, а также производители. Уже открыты специальные отделы и секции подарков. В некоторые из них заглянула наш корреспондент Алина Лаппо.

До Нового года чуть менее двух месяцев, а торговые объекты в столице уже готовятся к предновогоднему ажиотажу. Традиционно перед самым долгожданным праздником года полки универмагов забиты елочными украшениями и сладкими подарками. Уже сейчас покупатели могут найти на прилавках самую необходимую новогоднюю атрибутику, причем ассортимент расширяется с каждым днем.

В одном из столичных универмагов уже по-особому чувствуешь приближение праздников. К наплыву покупателей начинают готовиться заранее, есть опыт прошлых лет. Стараются не тянуть до декабря. Ближе к дате товарооборот увеличивается кратно. Да и сейчас сложно пройти мимо таких ярких полок без покупок.



Накануне праздников время хлопотное. Кто предложит лучше, у того и купят. Большие продажи, конечно, ждут. И для покупателя яркие витрины, товары на любой вкус и кошелек и хорошее настроение.

Изображение

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все