50 дней до Нового года. В магазинах активно разворачивается предпраздничная торговля

До Нового года осталось 50 дней. В магазинах активно разворачивается предпраздничная торговля. Кстати, новогоднюю атмосферу дополнит и снег, его обещают уже на этой неделе. А сегодня еще стартовали и масштабные распродажи. Здесь и магия цифр 11.11, и наступающая пятница, 13. Словом, для шопоголиков самое время закупаться к праздникам. К Новому году и Рождеству подготовились и крупные торговые центры, универмаги, а также производители. Уже открыты специальные отделы и секции подарков. В некоторые из них заглянула наш корреспондент Алина Лаппо.



До Нового года чуть менее двух месяцев, а торговые объекты в столице уже готовятся к предновогоднему ажиотажу. Традиционно перед самым долгожданным праздником года полки универмагов забиты елочными украшениями и сладкими подарками. Уже сейчас покупатели могут найти на прилавках самую необходимую новогоднюю атрибутику, причем ассортимент расширяется с каждым днем.



В одном из столичных универмагов уже по-особому чувствуешь приближение праздников. К наплыву покупателей начинают готовиться заранее, есть опыт прошлых лет. Стараются не тянуть до декабря. Ближе к дате товарооборот увеличивается кратно. Да и сейчас сложно пройти мимо таких ярких полок без покупок.